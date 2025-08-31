قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه
مرصد الأزهر: مخيمات الشمال السوري قنبلة موقوتة تهدد بعودة الإرهاب
إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»
1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر
ضغوط أمريكية على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا
أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل
الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة
كتب – مصطفى الرماح :

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات " المنيا ، أسيوط، قنا ".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، شروع فى قتل ، مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى") بنطاق محافظات " المنيا ، أسيوط ، قنا " وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 398 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين ، هيدرو " ، كمية من الأقراص المخدرة – 84 قطعة سلاح نارى " 18 بندقية آلية ، 37 بندقية خرطوش، 21 فرد خرطوش ، 8 طبنجات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (59 ) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

الداخلية القبض علي المتهمين مخدرات مصرع عناصر إجارمية مخدرات بـ 59 مليون

