الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات " المنيا ، أسيوط، قنا ".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، شروع فى قتل ، مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى") بنطاق محافظات " المنيا ، أسيوط ، قنا " وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 398 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين ، هيدرو " ، كمية من الأقراص المخدرة – 84 قطعة سلاح نارى " 18 بندقية آلية ، 37 بندقية خرطوش، 21 فرد خرطوش ، 8 طبنجات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (59 ) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.