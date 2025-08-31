ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟

انتشرت منذ أمس، السبت، العديد من الأقاويل حول استهداف الكيان الصهيوني لـ أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تقديرات باغتياله.

نفي شائعة استهداف أبو عبيدة

ونفى جهاز أمن المقاومة في غزة الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بشأن اغتيال الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، مؤكدا أن هذه المزاعم تأتي في إطار حرب نفسية تستهدف ضرب تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية.

أكاذيب الاحتلال

وأكد "أمن المقاومة" أن تجارب سابقة أظهرت استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب، عبر نشر أخبار كاذبة عن استهداف قادة المقاومة، بهدف دفعهم ومحيطهم لاتخاذ ردود فعل تكشف مزيدًا من المعلومات التي يستفيد منها الاحتلال لاحقًا في عمليات اغتيال فعلية.

انتظار تأكيد خبر استهداف أبو عبيدة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن تأكيدات اغتيال أبو عبيدة تزداد، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي قريبًا.