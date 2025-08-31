إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا حيث قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن تأكيدات اغتيال أبو عبيدة تزداد ومن المتوقع صدور إعلان رسمي قريبًا.

وأوضحت أن إسرائيل تنتظر تأكيدا استخبًاراتيًا بشأن نجاح اغتيال أبو عبيدة.

واحتجّ آلاف الأشخاص أمس السبت على حصار إسرائيل لغزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي، سعيًا لتحويل الأضواء من الدراما السينمائية إلى صدمات العالم الحقيقي.

ونظمت جماعات سياسية يسارية في شمال شرق إيطاليا المظاهرة، وبدأت في وقت مبكر من المساء على بُعد بضعة كيلومترات من المهرجان الذي سار فيه كبار نجوم هوليوود، من جورج كلوني وجوليا روبرتس إلى إيما ستون، على السجادة الحمراء في الأيام الأخيرة.