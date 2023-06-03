لمواجهة هيمنة الدولار.. مجموعة بريكس تصدر عملة جديدة

كلما أصرت الولايات المتحدة على استخدام مكانة الدولار المهيمنة في النظام النقدي العالمي لمعاقبة البلدان التي لا تحبها واشنطن من خلال العقوبات ، كلما فكر عدد من الدول في إنشاء عملة جديدة قد تتحدى وضع الدولار.



تدرس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - الدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية الدولية بريكس - إدخال عملتها الخاصة التي قد تساعد في تجاوز الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.



قال محمد ساقيب ، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والثقافي الهندي الصيني ، وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية إن إدخال عملة البريكس 'سيتطلب التغلب على تحديات كبيرة لبناء الثقة والقبول بمرور الوقت' ، مشيرًا إلى أن السوق يهيمن عليه بالفعل عملات قائمة مثل مثل الدولار الأمريكي واليورو والين.



ومع ذلك ، فإن العديد من البلدان محبطة من هيمنة الدولار وتحرص على الحصول على دولار بديل. وبالتالي ، يبدو أن قبول عملة البريكس لن يكون مشكلة.



ووفقًا لساقيب ، يمكن أن تصبح عملة البريكس الجديدة عملة احتياطية بديلة من شأنها أن تساعد في تخفيف 'العقوبات الاقتصادية المحتملة ، والضعف ، والاعتماد على السياسة النقدية الأمريكية'.



واضاف 'ستوفر عملة البريكس مكانة عالية للاقتصادات الناشئة لممارسة سيطرة أكبر على الشؤون الاقتصادية العالمية ، وتعزيز قوتها التفاوضية في مفاوضات التجارة الدولية ، وتحدي هيمنة المؤسسات المالية التي يقودها الغرب' .

ومن أجل تجسيد هذه الرؤية ، يتعين على أعضاء البريكس معالجة عدد من التحديات مثل الهياكل الاقتصادية المتباينة ، والتفاوتات في الدخل ، والاختلافات الجيوسياسية ، كما لاحظ ساقيب.

وتابع 'سيتطلب الأمر عملاً هائلاً بمستوى عالٍ جدًا من الإرادة السياسية والتعاون والتنسيق والمواءمة بين الأعضاء ، الأمر الذي يبدو صعبًا ولكنه ممكن تمامًا. وستصبح الأمور أسهل إذا انضم المزيد من الدول إلى البريكس وأبعد الأعضاء قضاياهم الثنائية.

ومع ذلك ، فقد أظهرت دول البريكس بالفعل 'التزامًا بتعزيز تعاونها الاقتصادي وتحدي النظام المالي العالمي الحالي' ، حيث تشير مبادرات الكتلة مثل بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ إلى 'الاستعداد لاستكشاف آليات مالية بديلة وتقليل الاعتماد على المؤسسات العالمية التقليدية '.

وعلى الرغم من التحديات التي قد ينطوي عليها إنشائها ، فإن عملة البريكس هذه التي لا تزال افتراضية من شأنها أن تساعد في تحسين التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الكتلة ، وتمكينها من 'تنسيق سياساتها النقدية بشكل أكثر فعالية' ، كما أشار ساقيب.

كما أشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى 'تحول في العملة الاحتياطية العالمية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية'.