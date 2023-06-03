عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة هيمنة الدولار.. مجموعة بريكس تصدر عملة جديدة

بريكس
بريكس

كلما أصرت الولايات المتحدة على استخدام مكانة الدولار المهيمنة في النظام النقدي العالمي لمعاقبة البلدان التي لا تحبها واشنطن من خلال العقوبات ، كلما فكر عدد من الدول في إنشاء عملة جديدة قد تتحدى وضع الدولار.
 

تدرس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - الدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية الدولية بريكس - إدخال عملتها الخاصة التي قد تساعد في تجاوز الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
 

قال محمد ساقيب ، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والثقافي الهندي الصيني ، وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية إن إدخال عملة البريكس 'سيتطلب التغلب على تحديات كبيرة لبناء الثقة والقبول بمرور الوقت' ، مشيرًا إلى أن السوق يهيمن عليه بالفعل عملات قائمة مثل مثل الدولار الأمريكي واليورو والين.
 

ومع ذلك ، فإن العديد من البلدان محبطة من هيمنة الدولار وتحرص على الحصول على دولار بديل. وبالتالي ، يبدو أن قبول عملة البريكس لن يكون مشكلة.
 

ووفقًا لساقيب ، يمكن أن تصبح عملة البريكس الجديدة عملة احتياطية بديلة من شأنها أن تساعد في تخفيف 'العقوبات الاقتصادية المحتملة ، والضعف ، والاعتماد على السياسة النقدية الأمريكية'.
 

واضاف 'ستوفر عملة البريكس مكانة عالية للاقتصادات الناشئة لممارسة سيطرة أكبر على الشؤون الاقتصادية العالمية ، وتعزيز قوتها التفاوضية في مفاوضات التجارة الدولية ، وتحدي هيمنة المؤسسات المالية التي يقودها الغرب' .

ومن أجل تجسيد هذه الرؤية ، يتعين على أعضاء البريكس معالجة عدد من التحديات مثل الهياكل الاقتصادية المتباينة ، والتفاوتات في الدخل ، والاختلافات الجيوسياسية ، كما لاحظ ساقيب.

وتابع 'سيتطلب الأمر عملاً هائلاً بمستوى عالٍ جدًا من الإرادة السياسية والتعاون والتنسيق والمواءمة بين الأعضاء ، الأمر الذي يبدو صعبًا ولكنه ممكن تمامًا. وستصبح الأمور أسهل إذا انضم المزيد من الدول إلى البريكس وأبعد الأعضاء قضاياهم الثنائية.

ومع ذلك ، فقد أظهرت دول البريكس بالفعل 'التزامًا بتعزيز تعاونها الاقتصادي وتحدي النظام المالي العالمي الحالي' ، حيث تشير مبادرات الكتلة مثل بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ إلى 'الاستعداد لاستكشاف آليات مالية بديلة وتقليل الاعتماد على المؤسسات العالمية التقليدية '.

وعلى الرغم من التحديات التي قد ينطوي عليها إنشائها ، فإن عملة البريكس هذه التي لا تزال افتراضية من شأنها أن تساعد في تحسين التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الكتلة ، وتمكينها من 'تنسيق سياساتها النقدية بشكل أكثر فعالية' ، كما أشار ساقيب.

كما أشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى 'تحول في العملة الاحتياطية العالمية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية'.

البرازيل الدولار الأمريكى العقوبات الاقتصادية الولايات المتحدة تخفيف العقوبات جنوب افريقيا روسيا يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

نهائي إفريقيا .. هيئة ستاد القاهرة: فتح الأبواب لدخول الجماهير في الثانية ظهرا

موضوعات متعلقة

مقتل شخصين وإصابة آخرين بنيران المدفعية الأوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية

مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يتوجه إلى الصين رغم توتر العلاقات بين البلدين

كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يبحث احتياجات الذخيرة لأوكرانيا مع كوريا الجنوبية

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

من نيروبي إلى كيب تاون .. روسيا تعيد تأكيد الشراكات مع دول أفريقيا

إسرائيل تضغط على بايدن لمنع استئناف المحادثات مع إيران بشأن النووي

وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد مستمر رغم قصف الصواريخ الروسية

بدعوة من رئيسها والزعماء الكاثوليك | بابا الفاتيكان يزور منغوليا

ترشيحاتنا

محسن جابر: اتهام عمرو مصطفى لنا ببيع ألحانه لمطربي المهرجانات «تجنٍّ علينا»

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

خبير: قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية محتمل بنسبة 50%

أغلى سيارة من BMW في مصر .. اعرف سعرها الجديد

ضياء رشوان يعلن تأجيل انعقاد جلسات الحوار الوطني بسبب الظروف المناخية

نفسي أكون إعلامية.. الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف عن أمنيتها| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ