نجم الأهلي السابق : سامبو الأخطر في الوداد.. وهذه طريقة إيقافه

حذر عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق من قوة بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي قبل النهائي الأفريقي.



قال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكرات العرضية مؤشر خطر للأهلي والوداد يعتمد على العرضيات إلى بولي سامبو رأس الحربة" .



أضاف: "بولي سامبو لابد أن يُراقب بدفاع رجل لرجل، خاصة أن سامبو يعتمد على العرضيات المرسلة من محمد أوناجم، وزهير المترجي" .



وواصل: "على الأجنحة الهجومية أن تعود إلى الدفاع وتساند في الخلف من أجل الحد من خطورة الأطراف".

واختتم: "بولي سامبو هو الذي يهدد مرمى الأهلي وخطر جدا لذلك لابد من مراقبته رجل كرجل".