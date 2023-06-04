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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحذر من تحالفات شبيهة بـ الناتو في آسيا والمحيط الهادئ

أرشيفية
أرشيفية

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، اليوم الأحد، من تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي أو الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال شانجفو في كلمة له خلال مؤتمر "حوار شانجريلا" الأمني في سنغافورة: "المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ستكون كارثة لا تحتمل للعالم، والولايات المتحدة بحاجة إلى التصرف بصدق ومطابقة الكلمات مع الأفعال".

وأضاف: "يجب منع محاولات استخدام حرية الملاحة كذريعة للهيمنة، إن الصين لن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عنها، ونحذر من أي تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وذكر أن "الصين ملتزمة بدعم السلام في التعامل مع الأزمات الدولية"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ألا تتفق الدول في كل شيء وأن تنشأ الخلافات".

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التهديد

أمس السبت، أبدت الصين غضبها بشأن توصيفها المتكرر كـ"تهديد" على لسان مسؤولين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت سفارة بكين في النرويج إن الصين "تعارض بشدة" وصف الناتو لها مرارا بأنها تهديد، مشيرة إلى تصريحات للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى النرويج.

وقالت السفارة في بيان "تحث الصين حلف الأطلسي على وقف إثارة الصراعات الإقليمية وبث الانقسامات والاضطرابات".

وأضاف البيان أن ستولتنبرغ اتهم الصين بتهديد دول مجاورة وقمع البلدان التي لا ترضخ لها.

وقال "حلف الأطلسي يقول إنه منظمة إقليمية ودفاعية، لكن أعضاء معينين في الحلف يتجاوزون باستمرار مناطق الدفاع التقليدية، ويجرون بشكل متكرر اتصالات عسكرية وثيقة مع دول في آسيا والمحيط الهادي، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات".

وأضاف البيان "من الواضح للمجتمع الدولي من هو التهديد الحقيقي للسلام الإقليمي والعالمي".

 

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