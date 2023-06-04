أسعار النفط والغاز.. قلق قبل اجتماع أوبك بلس

تلقت أسواق النفط دفعة لتحريك أسعار الخام، مع ترقب لاجتماع أوبك بلس، ووضع الكونجرس اللمسات الأخيرة على اتفاق لرفع سقف الديون الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة هارست الأمريكية .

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، بدعم من إقرار الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 71.74 دولار عند التسوية.

وفي بيان زمني، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك ليومين من أربعة أيام تداول.

بدأ التداول بانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 3.21 دولار يوم الثلاثاء و 1.37 دولار أخرى يوم الأربعاء.

لكن ارتفعت الأسعار يوم الخميس، حيث ارتفعت 2.01 دولار وسط تزايد الثقة بشأن صفقة بشأن سقف الديون وتوقع أن تحافظ أوبك + على مستويات الإنتاج دون تغيير.

وارتفعت الأسعار 1.64 دولار يوم الجمعة لتغلق الأسبوع عند 71.74 دولارًا ، بانخفاض عن 72.67 دولارًا يوم الجمعة قبل الماضي.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي خلال ثلاثة من أربعة أيام تداول في بورصة نايمكس.

وصلت الأسعار إلى 2.172 دولارًا، بانخفاض عن 2.181 دولارًا عند إغلاق يوم الجمعة الماضي.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في كاندا ، إن الأسعار تعززت يوم الجمعة من خلال تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي غير مستعد للدخول في ركود.

ذكر مويا، مشيرا إلى اجتماع أوبك بلس "يبدو أن سوق النفط غير ثابت، قد يكون هناك توافق في الآراء بشأن خفض آخر للإنتاج".

تتمتع أسعار الغاز الطبيعي، التي تراجعت بنسبة 51٪ حتى الآن هذا العام بعد زيادة بنسبة 20٪ في العام الماضي، بوفرة بالإمدادات.