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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم بملف ريادة الأعمال نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن إدراج قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني  يبرهن على أن الشباب يعيش عصره الذهبي كما أنه نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع،  لافتا أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في ملف تمكين الشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن القيادة السياسية سخرت كل طاقتها وإمكانيتها من أجل خلق جيل واعي يعمل على بناء الوطن والنهوض به، حيث دشن الرئيس السيسي جسر للتواصل مع الشباب من أجل معرفة آرائهم ومقترحاتهم في مختلف القضايا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما ودعما كبيرا لملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوي الهمم،  فالدولة بذلت العديد من الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كافة السبل للحصول على حقوقهم.

وتابع النائب عيد حماد: الشباب هم عماد الدولة  وطريقها نحو النهوض  لذا حرصت القيادة السياسية  على دعمهم بكل السبل الممكنة، معقبا:" القيادة السياسية أعطت اهتماما كبيرا للشباب حيث  أكدت على دورهم الريادي والانتقال بهم من مقعد المشاهد الذي لا رأي لهم إلى مقعد المشاركة وصنع القرار.

الشباب دعم وتمكين الشباب الحوار الوطني مجلس النواب حوار وطني

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