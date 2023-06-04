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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تناول آيس كريم صحي ومناسب للدايت نقدم لكي اليوم طريقة عمل ايس كريم دايت بجبنة القريش لذيذ
المكونات :
نصف كوب جبنة قريش او (cottage cheese )
نصف كوب فراولة مجمدة 
ملعقة كبيرة مبروش جوز الهند ( اختياري )
ملعقة كبيرة عسل او سكر دايت الكمية حسب الرغبة
رشة فانيليا (اختياري )
طريقة العمل :
نضع جميع المكونات في محضرة الطعام ( الكبة ) ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي 
طريقة عمل ايس كريم بالكاكاو :
نصف كوب جبنة قريش وملعقة صغيرة زبدة فول  سوداني وملعقة كبيرة كاكاو خام ورشة فانيليا نضعهم في الكبة ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمي بعدها نضعهم في علبة في التجميد
عند التقديم نخرج العلبة قبل بربع ساعة حتى يسهل علينا اخراج الايس كريم

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