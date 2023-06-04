افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. تفاصيل

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر أن شهد الجلسة العامة أداء المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

جاء ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن.

المستشار محمد حسام الدين من مواليد عام ١٩٥١ في قرية ابيانة (قرية الزعيم سعد زغلول) بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٣ بتقدير عام جيد جدًا الثاني على دفعته، كما حصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، وعُين بمجلس الدولة عام ١٩٧٣، وترقى في وظائفه المُختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال الفترة من ١٦/٩/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢.

وتشهد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.