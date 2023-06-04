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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحلم بالفوز 5-0.. مدرب الوداد يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة الأهلي

سفين فاندنبروك مدرب
سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي

أطلق البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، تصريحات نارية قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “هسبورت” المغربية:" الفوز بنتيجة 5-0 لصالحنا، ربما أحلم، لكن في الواقع فوز أو تعادل أو حتى هزيمة بنتيجة صغيرة لن يزعجنا، لأننا ندرك حجم المساندة الجماهيرية التي سنحظى بها في لقاء العودة وقدرتنا على قلب الأمور لصالحنا.

وأضاف:" هذا النهائي لن يختلف عن العام الماضي، النهائي دائما خاص، وثقتي كبيرة في اللاعبين المتواجدين، والأهلي لن يلعب فقط للانتقام من نهائي العام الماضي، ولكن أيضا من نهائي 2017".

وتابع:" الأهلي لم ينس خسارته النهائي مرتين أمام فريق الوداد الرياضي".

 

موعد مباراتي الأهلي والوداد


ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساءً.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

 

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