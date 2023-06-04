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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

البلطي
البلطي

يعد السمك البلطي من أشهر أنواع المأكولات البحرية فى مصر وهو طبق مميز يعرفه جميع سكان العالم ولكن ما هى أهم فوائده الصحية؟
ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” نعرض لكم أهم فوائد السمك البلطي لجسم الإنسان 

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جيد للعظام
أسماك البلطي مفيدة لصحة العظام وتقويها وهى تحتوي على عناصر غذائية مثل فيتامين د والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور اللازمة لنمو العظام والحفاظ على صحة العظام. 

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن كولاجين السمك البلطي من النوع 1 مفيد للغاية في الطب التجديدي ولقد أظهر نتائج واعدة في المساعدة على تجديد خلايا العظام في المختبر ويمكن استخدامه كمواد سقالة حيوية في مجال طب الأسنان .

يقوي العظام
يقوي العظام


 يمنع بعض الأمراض
مثل العديد من أنواع الأسماك الأخرى ، يحتوي البلطي على السيلينيوم ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتعالج الأمراض المرتبطة بالقلب ويقلل من نشاط الجذور الحرة ويجعلك أقل عرضة للإجهاد التأكسدي 

يمنع تحور الخلايا السليمة إلى الخلايا السرطانية ، وعلاوة على ذلك ووجد العلماء أن الببتيد المضاد للميكروبات (سلسلة الأحماض الأمينية القصيرة) ، الهيبسيدين 1-5 ، له تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن استخدامه كعلاج جديد للسرطان .

جيد للدماغ

يمكن أن يؤدي استهلاك السمك البلطي إلى تعزيز وظائف المخ لأنه يحتوي على أوميجا 3 بكثرة والتي تزيد من وظائف الجهاز العصبي ولها خصائص حماية الأعصاب كما يحتوى على السيلينيوم الذي ثبت أنه يحمي الدماغ من أمراض مختلفة مثل مرض الزهايمر ، ومرض باركنسون ، والصرع ويزيد من تدفق الأكسجين إلى الدماغ مما يساعد في موازنة السوائل في جميع أنحاء الجسم.

تنشيط_الدماغ
تنشيط_الدماغ


 يحمي القلب
من الفوائد الصحية الأخرى لتناول السمك البلطي أنه يحسن صحة القلب مع وجود محتوى خالٍ من الكربوهيدرات ، قد يساعد في مستوى الكوليسترول وإدارة مرض السكري. 

يحارب الشيخوخة
يحتوي السمك البلطي على مضادات الأكسدة وفيتامين E الذي يحسن صحة الجلد وهى تحسن بشرتك وتجعل بشرتك متألقة  وكلاهما من مضادات الأكسدة القوية ، مما يعني أنهما يساعدان في التخلص من الجذور الحرة الضارة ، وبالتالي يساعدان في تقليل الالتهاب والإجهاد كما أنها تحمي البشرة من التلف الضوئي 

الشيخوخة
الشيخوخة


فقدان الوزن
يمكن أن يساعد السمك البلطي جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة ، في تعزيز جهود إنقاص الوزن بسبب ارتفاع نسبة البروتين وانخفاض الدهون فيه وهو غني جدًا بالبروتين ومنخفض جدًا في السعرات الحرارية. 


 يحسن مرضى الغدة الدرقية
يحتوي البلطي على السيلينيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الغدة الدرقية ويحسن الوظائف الهرمونية وسيؤدي الأداء المنتظم للغدة الدرقية إلى التأكد من تعزيز التمثيل الغذائي لديك ومنع زيادة فقدان الوزن أو أي مرض آخر متعلق بخلل في الغدة الدرقية.


يداوي الجروح
لقد وجد العلماء أن ببتيد الكولاجين البحري من البلطي النيلي أظهر تقدمًا كبيرًا في إغلاق جروح الخدش وجروح اللحم في حيوانات المختبر .

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