البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

استعدت الأسواق لموسم عيد الفطر المبارك، وأقبل عددا من المواطنين على شراء الأسماك بأنواعها المختلفة.

وتجولت عدسة صدى البلد، لرصد آخر أسعار السمك اليوم الثلاثاء، وحركة البيع والشراء، والإقبال على الأسواق.

وقال خالد محمد، صاحب آحد محلات الأسماك بمنطقة حدائق المعادي، آن الاقبال ملحوظ مع اقتراب العيد، والاسعار تشهد زيادة طفيفة ولكن في متناول المواطن.

وعن أسعار سمك البلطي، ذكر أنه يبدأ من ٦٠ حتى ٧٥ جنيهاً، والجمبري يبدأ من ١٦٠ حتى ٣٤٠ جنيهاً حسب الحجم.

ووصل سعر كيلو سمك الماكريل ١٠٠ جنيهاً، والسبيط من ١٤٠ جنيهاً، والسمك الفيلية ب١٦٠ جنيهاً للكيلو، والمكرونة البلدي ٩٠ جنيهاً للكيلو.

ويسجل كيلو السمك البوري ١١٥ جنيهاً، والكابوريا ب١٢٠ جنيهاً للكيلو، وشهدت الأسواق اقبالاً واستقرت حركة البيع والشراء.

https://fb.watch/j_m4E4tupl/?mibextid=qC1gEa