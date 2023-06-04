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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون مصري موريتاني فى مجالات استنباط أصناف التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد يحيى ولد احمد الوقف وزير الزراعة الموريتاني ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء استقباله  لفخامة السيد الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، بتقديم كافة أوجه الدعم إلى دولة موريتانيا.


وفي بداية الاجتماع قال "القصير" إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وازلية وأضاف أن وزارة الزراعة المصرية يمكنها تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء بوزارة الزراعة الموريتانية في مجالات البحث العلمي الزراعى واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية المتحملة للجفاف والملوحة وكذلك التعاون في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة وحصاد مياه الأمطار فضلا عن التعاون في إنتاج وزراعة نخيل التمر ذات الجودة العالية  .


وقال القصير إن هناك برتوكول تعاون بين البلدين سوف يتم العمل على تفعيله .

من ناحيته أعرب "ولد احمد" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري متطلعا إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح في كافة مراحله من الزراعة حتى الحصاد وزراعة الأصناف الجيدة المصرية في بلاده
الوزير الموريتاني أشار أيضا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التمور والنخيل والإرشاد الزراعي وتدريب الكوادر الموريتانية في القاهرة 
وفي نهاية الاجتماع الوزيران اتفقا على تشكيل لجنة فنية من خبراء الزراعة في البلدين تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها .


حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارتي الزراعة في البلدين

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