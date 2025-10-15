الشيتاني: انخفاض تاريخي في معدل المواليد بمصر يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تنظيم الأسرة

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، أن الانخفاض الحالي في معدل المواليد بمصر يعد إنجازًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المعدل وصل إلى 18.5 مولود لكل ألف نسمة بعد أن كان يقارب 40 في الألف في فترات سابقة، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية المستمرة منذ عام 2014 في تحقيق التوازن السكاني.

وأوضح «الشيتاني»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا التراجع لم يأتِ صدفة، بل هو ثمرة عمل وطني متكامل استمر نحو عشر سنوات بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام.

وشدد على أن خفض معدل المواليد لا يتحقق بقرارات أو حملات مؤقتة، بل يحتاج إلى تغيير ثقافي شامل في المفاهيم المجتمعية حول حجم الأسرة ودورها في التنمية.

وقال إن الوعي العام بأهمية تنظيم الأسرة يتزايد بشكل واضح، داعيًا إلى مواصلة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتثبيت مفهوم الأسرة الصغيرة كقيمة حضارية تسهم في تحسين جودة الحياة.