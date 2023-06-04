يقلل خطر الوفاة لأكثر من النصف.. أسترازينيكا تطلق علاج "تاجريسو" لسرطان الرئة

أظهرت بيانات التجربة أن علاج تاجريسو لسرطان الرئة في أسترا زينيكا قلل من خطر الوفاة بأكثر من النصف في المرضى المصابين بنوع معين من سرطان الرئة وتم تشخيصهم مبكرًا بما يكفي لإزالة الورم جراحيًا.

تاجريسو هو بالفعل جوهرة التاج في محفظة شركات الأدوية الأنجلو سويدية ، حيث جمعت 5.4 مليار دولار العام الماضي.

يمتلك الدواء موافقات تنظيمية عبر مناطق جغرافية متعددة لبعض المرضى الذين يعانون مما يسمى بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) الذين لديهم طفرة في جين EGFR.

قالت سوزان جالبريث ، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير علم الأورام في استرازينكا في بيان، إن البيانات الأخيرة ، التي تم تقديمها في اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) ، تنص على أن تاجريسو هو العلاج الأساسي لسرطان الرئة المتحور.

في تجربة شملت 682 مريضًا تسمى ADAURA ، تم تقييم Tagrisso مقابل العلاج الوهمي في مرضى NSCLC في مرحلة مبكرة من تحور EGFR والذين خضعوا لعملية جراحية لإزالة الورم الأساسي.

يرى غالبية هؤلاء المرضى في نهاية المطاف عودة السرطان لديهم على الرغم من الجراحة والعلاج الكيميائي الإضافي.

في التجربة ، تم إعطاء Tagrisso أو دواء وهمي للمرضى لتقييم ما إذا كان علاج AstraZeneca يمكن أن يمنع السرطان.

أظهرت البيانات أن تاجريسو قلل من خطر الوفاة بنسبة 51٪ مقارنة بالدواء الوهمي.

قال ديف فريدريكسون ، نائب الرئيس التنفيذي لعلم الأورام في أسترازينيكا في مقابلة مع رويترز: 'هذا تحسن دراماتيكي وملحوظ'.

أظهرت بيانات التجربة أيضًا أن ما يقدر بنحو 88 ٪ من المرضى الذين عولجوا بـ Tagrisso كانوا على قيد الحياة لمدة خمس سنوات مقارنة بـ 78 ٪ الذين عولجوا مع الدواء الوهمي.

وأشار فريدريكسون إلى أنه خارج العلاج الكيميائي ، لا توجد أدوية باستثناء تاجريسو أظهرت أنها تساعد المرضى المصابين بسرطان الرئة المتحور في عامل النمو EGFR على العيش لفترة أطول ، مضيفًا أنه ربما يكون هناك ثلث المرضى المؤهلين الذين لم يتم وصفهم بعد من تاجريسو.

وقال: 'نأمل أن نتمكن من استخدام هذه البيانات لنتمكن من سد هذه الفجوة'.