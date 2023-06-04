خلال حملة مكبرة.. ضبط 399 عبوة أدوية غير صالحة بالجيزة

شنت لجنة مكبرة من ادارة التفتيش العام بمديرية الطب البيطري، تحت اشرف الدكتور علاء عبدالعال وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، حملة مكبرة على معارض الادوية البيطرية للتأكد من صلاحيتها والتأكد من التراخيص.

حيث تم خلال الحملة، تحرير محاضر لمعارض الادوية البيطرية التابعة لقسم شرطة البدرشين وقسم شرطة الحوامدية لعدم وجود ترخيص لهما من الهيئة العامة للخدمات البيطرية واصحاب المعارض ليس اطباء بيطريين ويقوم أصحاب المعارض بمعالجة الحيوانات والكشف عليها بدون ترخيص.

ويأتي ذلك بناءً علي تعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات الرقابية علي اماكن تداول الأدوية البيطرية والدكتور وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الدكتور علاء عبد العال احمد، بتكثيف المرور والحملات التفتيشية علي معارض بيع الأدوية واللقاحات البيطرية وعلي العيادات البيطرية في اطار محافظة الجيزة وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٥٠ زجاجة ادوية بيطرية بدون اي بيانات عليها ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام البيطري ويتم بيعها على انها ادوية بيطرية، وعدد ٢ زجاجة من لقاح الحمى القلاعية غير صالحة للاستخدام البيطري وعليه لا يقوم بدوره في تحصين الحيوان ضد المرض، واخيرا عدد ١٤٧ علبة ادوية بيطرية أقراص منتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحاضر الخاصة بذلك والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فيها.

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