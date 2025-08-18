رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية

قال الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا بعد تصريحه بأن "فرقة رضا" سبقت نشأة عدد من الدول، مؤكدًا أنها فرقة عريقة من الطراز الأول قدّمت ألوانًا فنية متنوعة ولا تزال مطلوبة على مختلف المسارح داخل مصر وخارجها لكونها تقدم التراث المصري الأصيل.

وأوضح عبدالمنعم، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن لوائح العمل داخل البيت الفني ما زالت تعود إلى ستينيات القرن الماضي، ولا تتضمن بندًا خاصًا بالدعاية والترويج، ما يجعل الاعتماد الأكبر على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المبادرات الفردية، لكنه شدّد على أهمية التعاون القائم بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين، مؤكدًا أن هذا التعاون يحتاج إلى دفعة أكبر.

وأضاف: "عندما أتواصل مع الشركة المتحدة لنقل حفل لفنان كبير مثل هاني شاكر، أجد تجاوبًا سريعًا وإرسال فريق تصوير خارجي لنقل الحفل عبر قنواتها، وبدلًا من أن يقتصر جمهوري في مسرح البالون على ألف مشاهد، تصل الرسالة الفنية إلى ملايين المتابعين بمجرد أن تُبث الفعالية على شاشة قناة الحياة".

وأشار رئيس البيت الفني إلى أن وزارة الثقافة، بوصفها وزارة خدمية، يقع على عاتقها إيصال الثقافة والفنون والترفيه إلى المواطن المصري، معتبرًا أن الترويج الإعلامي جزء أصيل من هذا الدور.