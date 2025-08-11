لا خصومة مع تامر عبد المنعم.. محمود عزازي: اعتذرت عن مسرحية نوستالجيا لظرف عائلي قهري

كشف الفنان محمود عزازي، كواليس انسحابه من مسرحية نوستاليجا، قائلا: لا توجد أي خصومة او غضب وأكن كل الاحترام للفنان تامر عبد المنعم ووزارة الثقافة ".



وقال محمود عزازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" معروف عني الالتزام وتامر عبد المنعم كان بيشيد بالتزامي ".

وتابع محمود عزازي :" تامر عبد المنعم هو صديق قبل كل شيء وأنا أرفض أن يكون بينه وبيني خصومة ".

وأكمل محمود عزازي :" أنا مستحيل أتغيب في ليلة العرض عن العرض المسرحي وأنا اعتذرت عن العرض لظرف قهري عائلي ".

ولفت محمود عزازي :" مدير مكتب تامر عبد المنعم قالي لو اعتذرت دلوقتي مش هتكون موجود معانا وهيجي بديل وقلت له الازمة اللي عندي اكبر وأنا موافق ".