كان الأولى بيان شكر.. محمود عزازي بعلن الانسحاب من مسرحية نوستاليجا

أعلن الفنان محمود عزازي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مسرحية نوستاليجا.

وقال عزازي: واخر كلامي في الموضوع عشان بنمر بحاجات أصعب وأهم كان الأولى بيان شكر وأمتنان تقديرا لاجتهادي والتزامي طوال أيام العرض ، تقديرا لوقوفي بجانب العرض حتى بعد الاعتذار هى دي النهاية المنطقية والاجمل والاشيك والمتسقة مع المحبة والمودة اللي جمعتنا كلنا في العرض سوا الى جميع زملائي في عرض نوستاليجا.





واضاف: انا تشرفت اني كنت واحد منكم في العرض ده فنيا انتوا على علم تام بحجم المجهود اللي بذلته باستمرار وانسانيا اتمنى أكون تركت أي أثر طيب .

وتابع عزازي: كل التمنيات لجميع أفراد العرض بالتوفيق فيما هو قادم تستاهلوا كل الخير والتقدير.