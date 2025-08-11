قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
مصر والتشيك أبرزها.. مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد تحت 19 عام
اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول
تعاون بين مصر وكولومبيا لتقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين في غزة
رفع الحظر بعد نصف قرن.. عودة السفر التجاري الأسرع من الصوت في أمريكا
هل بقى عندهم خوف وقلق؟.. شوبير يعلق على مستوى الحكام في الدوري
الداخلية السورية تعليقا على فيديو مشفى السويداء: تحويل الفاعلين إلى القضاء
السياحة: منطقة وادي الملوك بالأقصر آمنة تماماً وجميع المقابر سليمة| تفاصيل
رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها في المدارس العام القادم .. حمل الآن
تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
ارتفاع المؤشرات.. مكاسب جماعية في مستهل تعاملات البورصة اليوم
فن وثقافة

كان الأولى بيان شكر.. محمود عزازي بعلن الانسحاب من مسرحية نوستاليجا

أعلن الفنان محمود عزازي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مسرحية نوستاليجا. 

وقال عزازي: واخر كلامي في الموضوع عشان بنمر بحاجات  أصعب وأهم كان الأولى بيان شكر وأمتنان تقديرا لاجتهادي والتزامي طوال أيام العرض ، تقديرا لوقوفي بجانب العرض حتى بعد الاعتذار هى دي النهاية المنطقية والاجمل والاشيك والمتسقة مع المحبة والمودة اللي جمعتنا كلنا في العرض سوا الى جميع زملائي في عرض نوستاليجا. 

 
 

واضاف: انا تشرفت اني كنت واحد منكم في العرض ده  فنيا انتوا على علم تام بحجم المجهود اللي بذلته باستمرار  وانسانيا اتمنى أكون تركت أي أثر طيب . 

وتابع عزازي: كل التمنيات لجميع أفراد العرض بالتوفيق فيما هو قادم تستاهلوا كل الخير والتقدير. 

