هاني شاكر يشيد بالتعاون مع تامر عبد المنعم ويتطلع لإحياء حفلات في الأوبرا

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المنتج والفنان تامر عبد المنعم في تنظيم حفل غنائي على مسرح البالون، أحد مسارح الدولة العريقة في القاهرة.

وأكد شاكر أن هذه الحفلة تمثل بداية قوية لسلسلة من الفعاليات الفنية التي يأمل أن تشمل محافظات أخرى مثل الإسكندرية.

تمنيات بإقامة حفلات في دار الأوبرا المصرية

وخلال تصريحاته لبرنامج صباح الخير يا مصر ، أبدى رغبته في توسيع نطاق حفلاته، مشيرًا إلى أمنيته في إقامة حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، لما لها من مكانة ثقافية وفنية كبيرة، معتبرًا ذلك نقلة مهمة في مشواره الفني.

الجمهور يشيد بتنظيم وزارة الثقافة

وفي السياق نفسه، أشاد الحضور بالتنظيم العالي للحفل من قبل وزارة الثقافة، مشيرين إلى أن الحدث جاء بمستوى راقٍ يليق بالفن المصري.

كما لفتوا إلى وجود إقبال جماهيري غير مسبوق على حضور الحفل، تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم للفنان المعروف بلقب "أمير الغناء العربي".