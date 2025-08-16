قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟
أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو
بوتين : ترامب لديه رغبة حقيقية بحل النزاع مع أوكرانيا ويفهم موقفنا
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل أزمة كهرباء خلال تنظيمه حفلًا للفنان لؤي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الفنان والمنتج تامر عبد المنعم عن موقف مفاجئ وطريف تعرض له أثناء التحضير لحفل غنائي للفنان لؤي، وذلك بسبب انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما هدد تجهيزات الحفل بالتوقف، خاصة الشاشات وأنظمة الصوت.

تدخل عاجل لحل المشكلة

وقال عبد المنعم، خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن الكهرباء انقطعت ما بين ثلاث إلى أربع مرات أثناء التجهيز، موضحًا: «قالوا لي إن فيه فازة ضربت، وجبت شركة الكهرباء فورًا لحل الأزمة، ولما تصلّحت، ضربت مرة تانية».

تكلفة ضخمة وتجهيزات معرضة للتلف

وأشار إلى أن الأزمة كادت أن تؤثر على أجهزة صوت وشاشات تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، مضيفًا: «تم التعامل مع الموقف بإيجابية لتفادي الخسائر».

أكد عبد المنعم أن الفنان لؤي تفهّم الموقف، وتم الاتفاق على إقامة حفل جديد لاحقًا، حيث قال: «كلمت لؤي وهو تفهم دا، وقلت له هنعمل حفلة تانية، وبالفعل جبته مرة في حفلة الأستاذ سليم سحاب، وهنعمل له حفلة تانية إن شاء الله في الصيف».

تامر عبدالمنعم صدي البلد حفل الفنان لؤي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يُعلن انطلاقة فعاليات الدورة الـ33 من “مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء” ويُكرم 12 مبدعا.. هنو : المهرجان أصبح علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان: الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين لوضع حلول عاجلة

صورة أرشيفية

صراع أمريكي فنزويلي| أمريكا ترصد 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة.. وكراكاس ترد بغضب

بالصور

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد