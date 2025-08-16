تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل أزمة كهرباء خلال تنظيمه حفلًا للفنان لؤي

كشف الفنان والمنتج تامر عبد المنعم عن موقف مفاجئ وطريف تعرض له أثناء التحضير لحفل غنائي للفنان لؤي، وذلك بسبب انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما هدد تجهيزات الحفل بالتوقف، خاصة الشاشات وأنظمة الصوت.

تدخل عاجل لحل المشكلة

وقال عبد المنعم، خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن الكهرباء انقطعت ما بين ثلاث إلى أربع مرات أثناء التجهيز، موضحًا: «قالوا لي إن فيه فازة ضربت، وجبت شركة الكهرباء فورًا لحل الأزمة، ولما تصلّحت، ضربت مرة تانية».

تكلفة ضخمة وتجهيزات معرضة للتلف

وأشار إلى أن الأزمة كادت أن تؤثر على أجهزة صوت وشاشات تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، مضيفًا: «تم التعامل مع الموقف بإيجابية لتفادي الخسائر».

أكد عبد المنعم أن الفنان لؤي تفهّم الموقف، وتم الاتفاق على إقامة حفل جديد لاحقًا، حيث قال: «كلمت لؤي وهو تفهم دا، وقلت له هنعمل حفلة تانية، وبالفعل جبته مرة في حفلة الأستاذ سليم سحاب، وهنعمل له حفلة تانية إن شاء الله في الصيف».