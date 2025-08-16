تامر عبد المنعم: فرقة رضا أقدم من دول.. والشباب يعزفون عن المسرح

أشاد الفنان تامر عبد المنعم بعراقة فرقة رضا للفنون الشعبية، مؤكدًا أنها من أقدم الفرق الاستعراضية في مصر والمنطقة، وتمثل ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية، وقال: "فرقة رضا أقدم من دول، وتاريخها الممتد يعكس حضارة مصر في الفنون، مثلما تعكسها في العلوم والآداب".

انطلاقة جديدة للفرقة.. وجولات دولية في الطريق

وأوضح عبد المنعم خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية شيرين سليمان، أن الفرقة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من التطوير الفني، تشمل المشاركة في عروض دولية قادمة في اليابان، روما، والكويت، بما يسهم في إعادة تقديم الفن المصري الأصيل إلى العالم.

ضعف الإقبال على الفنون التقليدية.. والقطاع الخاص هو الحل

تطرق عبد المنعم إلى واقع الفنون الشعبية اليوم، مشيرًا إلى محدودية المسارح الخاصة بها، وداعيًا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق تقديم العروض ووصولها إلى جماهير جديدة في مختلف المحافظات.

الشباب يبحثون عن الضحك.. والمسرح التقليدي لم يعد يجذبهم

وعن عزوف الشباب عن المسرح التقليدي، قال عبد المنعم: "الشباب لم يعودوا يهتمون بالمسرح الذي تقدمه وزارة الثقافة أو الأعمال الكلاسيكية، بل ينجذبون أكثر إلى عروض مثل مسرح مصر لأنها تعتمد على الكوميديا السريعة". وأضاف أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى عروض "مبهرة" حتى تنجذب إليها، بخلاف ما كان عليه الحال في جيله، الذي كان يتقبل المسرح العميق والجاد.