توك شو

تامر عبدالمنعم: سينما الشعب تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف بالفن والجمال

الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم
علي مكي

قال الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن وزارة الثقافة المصرية ليست مجرد جهة معنية بالثقافة وحدها كما يعتقد البعض، بل تمثل مظلة واسعة تشمل الفنون والترفيه والمعرفة والجمال، مشددًا على أنها ــ وفقًا للدستور ــ وزارة خدمية موجهة بالأساس لخدمة المواطن المصري.

وأوضح عبدالمنعم، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من أبرز مشروعات الوزارة في هذا الإطار هو مشروع "سينما الشعب"، الذي توسّع ليشمل أكثر من 20 دار عرض في 19 محافظة، من بينها محافظات لم تدخلها السينما من قبل.

وأضاف: "اليوم عندما يُعرض فيلم لأحد كبار نجومنا مثل كريم عبدالعزيز أو تامر حسني داخل المولات، قد تضطر الأسرة لدفع مبالغ باهظة تصل إلى ألفي جنيه، لكن وزارة الثقافة وفّرت قاعات عرض بمستوى تقني وخدماتي مماثل للمولات، من حيث المقاعد والشاشات ودورات المياه والكافيتيريات، مقابل تذكرة لا تتجاوز 40 جنيهًا، وهكذا نجحنا في إتاحة الفن للجميع بأسعار في متناول المواطن البسيط".

وتابع رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن مشروع "سينما الشعب" يأتي متكاملًا مع مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي هدفت إلى تطوير القرى والنجوع وتقديم خدمات نوعية لمناطق لم تكن معروفة للكثيرين من سكان العاصمة.

وأكد عبدالمنعم أن الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات لمحاربة التطرف، موضحًا أن دور أجهزة الدولة متكامل؛ فالجيش يحمي الحدود، والشرطة تواجه العناصر المتطرفة، والإعلام يعمل على تنوير العقول، بينما يأتي دور وزارة الثقافة في تقديم الجمال والفن كسلاح ناعم في مواجهة الفكر المتطرف.

تامر عبد المنعم سينما الشعب الفن

