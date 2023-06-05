نائب محافظ الشرقية يكشف تفاصيل جديدة عن حياة كريمة

كشف الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية، تفاصيل جديدة عن مبادرة حياة كريمة في المحافظة، مشيرا إلى أن مركز فاقوس داخل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية.

وأضاف أحمد عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أنه تم إنجاز مشروعات كبيرة فى المرحلة الأولى، ولدينا 5 مراكز بالمرحلة الثانية من ضمنهم مركز فاقوس، متابعا أن مركز فاقوس سيشهد أعمال صرف صحى ضخم، وهى 6 محطات معالجة من ضمنهم محطة البيروم والتى ستخدم 11 قرية.



أكمل الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية، أن محطة البيروم سيتم إنشاؤها على 9 فدادين والتى صدر لها قرار تخصيص عام 2021 بحصة 25 ألف م3 يوميا وستحل الأزمة بقرية البيروم وأهالى المدينة، وسيتم حل الأزمة بالكامل خلال مبادرة حياة كريمة.





