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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ الشرقية يكشف تفاصيل جديدة عن حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية، تفاصيل جديدة عن مبادرة حياة كريمة في المحافظة، مشيرا إلى أن مركز فاقوس داخل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية.

 

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غدًا حفل للفنان علي الهلباوي.. الثقافة تختتم فعالياتها بقرى «حياة كريمة» بمحافظة المنيا

وأضاف أحمد عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أنه تم إنجاز مشروعات كبيرة فى المرحلة الأولى، ولدينا 5 مراكز بالمرحلة الثانية من ضمنهم مركز فاقوس، متابعا أن مركز فاقوس سيشهد أعمال صرف صحى ضخم، وهى 6 محطات معالجة من ضمنهم محطة البيروم والتى ستخدم 11 قرية.

أكمل الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية، أن محطة البيروم سيتم إنشاؤها على 9 فدادين والتى صدر لها قرار تخصيص عام 2021 بحصة 25 ألف م3 يوميا وستحل الأزمة بقرية البيروم وأهالى المدينة، وسيتم حل الأزمة بالكامل خلال مبادرة حياة كريمة.
 


 

حياة كريمة أبناء محافظة الشرقية اخبار التوك شو مركز فاقوس أخبار حياة كريمة

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