فرج عامر يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي والوداد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي أحداث مباراة الأهلي والوداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “التحكيم الاسود حد من تفوق الاهلي امام الوداد المغربي في القاهرة، مازال ننظر من الحكم الاثيوبي في لقاء العودة في الدار البيضاء، لاتنسوا قوة فوزي لقح وسلطتة هيمنته في الكاف”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا .

تقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الوداد فى تقليل الفارق، ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل .