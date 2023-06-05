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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية

صدى البلد

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد، أثر بالسلب على إنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية، متابعا: تأمين احتياجات الدول من الغذاء أصبح دليل على قوة الدول.

وأضاف “إبراهيم عشماوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، حدث انخفاضات تصل إلى 2.5% من متوسط أسعار الحبوب في البورصات العالمية ولكن لم تعد الأسعار إلى ما قبل عام 2019، منوها بأن توفر السلع الأساسية في الأسواق أصبح أهم بكثير من سعره.

واسترسل: وقد يتغاضى البعض عن الأسعار مقابل الوفرة، متابعا: السعر مهم للمواطن ولكن الأهم هو وفرة السلعة في الأسواق والاحتفاظ باحتياطات آمنة من السلع.

وأوضح أن مصر سعت خلا ل الفترة الحالية إلى تامين وتنويع مصادر السلع الغذائية، وتكوين احتياطات أمنة من تلك السلع، جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدواجن بسبب وفرة الأعلاف في الأسواق، منوها بأن الشركة القابضة استوردت ما يقرب من 25 ألف رأس حيواني، استعداد لمناسبة عيد الأضحى.

وأكمل: استطعنا توفير اللحوم بأسعار أفضل كثيرا من السوق الحر وصلت إلى 195 جنيها للكيلو.

 

التموين الحرب الروسية الأوكرانية جائحة كورونا أسعار الحبوب اخبار التوك شو

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