أحمد السلكاوي: الفنان مثل المدرس في توصيل المعلومة بشكل مقبول ومحبب

كشف الفنان أحمد السلكاوي، تفاصيل دوره فى مسرحية “طيب وأمير”، قائلا: إنه قام بتمثيل الشخصية الشريرة ولكن المحبوبة فى نفس الوقت، معقبا: “بقوم بعمل الشخصية على حسب ما يرغبه المخرج.. واعرف إذا كان يريد من تلك الشخصية أن تكون محبوبة ولا عايزه شرير صرف ولا يكون له أى ملمح كوميدي”.

وأضاف االفنان أحمد السلكاوي، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه قام برسم الشخصية فيزيائيا من الصوت وطريقة الأداء، موضحا أن كل هذا يأتي مع تراكم الخبرات لدي الممثل.

وتابع الفنان أحمد السلكاوي، أنه موظف فى التربية والتعليم منذ فترة تجاوزت ال25 عاما، لافتا إلى أنه يجد أن الفنان هو أقرب ما يكون إلى المدرس، من حيث فكرة توصيل المعلومة بشكل مناسب، سواء بالنسبة للطلاب أو المشاهد.