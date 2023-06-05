تامر فرج: كنت بشتغل فى الإرشاد السياحي.. وهذه رسالتي للشباب

قال الفنان تامر فرج، إنه كان يعمل فى مجال الإرشاد السياحي، ثم دخل فى مجال “الاستاند أب كوميدي”، ثم الكتابة، ثم التمثيل، معقبا: “تركت الإرشاد منذ 2009 و2010 تقريبا، من أجل التركيز على التمثيل.. لأن مشكلة الإرشاد السياحي أنه مينفعش يشتغل مع أى حاجة تانية”.

وأضاف الفنان تامر فرج، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان حلم حياته أن يكون مرشدا سياحيا، موجها رسالة للشباب أنه لا يجب أن يكون لدي الشخص حلم واحد، موضحا: “لو محققتش الحلم الواحد دا هتقعد على القهوة وهتحبط.. ويجب أن يكون لديك أكثر من حلم”.

وتابع الفنان تامر فرج: “أبتدي بتحقيق حلمك القريب والمرسوم أكثر من الباقيين.. وهذا ما حدث معي .. فمنذ مرحلة الثانوية العامة كنت أريد الدخول فى مجال الإرشاد السياحي.. دخلت الكلية وعملت مرشد سياحي ولكني وصلت لسقفه.. وكانت موهبة التمثيل موجودة منذ سنوات عديدة”.