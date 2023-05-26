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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تامر فرج: مسرحية طيب وأمير استنزفتني والتجربة خوفتني.. فيديو

الفنان تامر فرج،
الفنان تامر فرج، تفاصيل مسرحية طيب وأمير

كشف الفنان تامر فرج، تفاصيل مسرحية طيب وأمير التي تعرض على مسرح ميامي بطولة هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي وعددا آخر من الفنانين.

وأضاف تامر فرج خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبرقناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،«أنا كنت خايف جدا من التجربة والمسرح القومي ليه جمهوره واسمه، وكنت متفاجئ من شرائح عمرية مختلفة وناس كتير عايزة تشوف فن هادف ومحترف وعايزة تفرح».

وتابع الفنان تامر فرج :«ميزانية المسرحية معقولة وبتعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في المسرحية، ومكنش هيحصل اللي حصل ده إلا في وجود الفنان ياسر الطوبجي اللي مكنش بينام والمخرج خالد جلال صاحب الجهد العالي».

 تحضيرات 6 شهور للمسرحية

وأردف : «خدنا تحضيرات 6 شهور للمسرحية، والكاتب أحمد الملواني خد المسرحية وطورها بشكل يناسب العصر الحديث وتم تطويره بأسلوب جديد، وجمع بين قصتين الشبيه والبديل».

واستكمل: «المخرج محمد جبر أول كلمة بتتقال في الـ CV بتاعه الانضباط والالتزام، وهو حبوب ولطيف وبيتعامل بشيك، والمسرح كائن حي بيتطور ولكن دون المساس بالأساسيات بتاعته».

واختتم الفنان تامر فرج: «مسرحية طيب وأمير استنزفتني شوية ومحتاج أفصل عن المشاركات الفنية، وابتدى يبان علينا الإجهاد».

الإعلامية شيرين سليمان التجربة المخرج خالد جلال المسرح القومي هشام اسماعيل

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