هشام إسماعيل: البعض يعتقد أن مسرح الدولة يقدم الأعمال التقليدية

كشف النجم هشام إسماعيل، تفاصيل مشاركته في مسرحية “طيب وأمير، معقبا” إن البعض يعتقد أن مسرح الدولة يقدم الأعمال المسرحية التقليدية أو الروائية المملة".

وقال هشام إسماعيل خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبرقناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،أنه توقع نجاح المسرحية للعديد من العوامل التي ساعدت على خروج المسرحية بشكل لائق، ونالت إعجاب الجمهور.

مولد لنجوم جدد

وتابع: كنت أرغب أن يكون سيناريو مسرحية «طيب وأمير» مولد لنجوم جدد على الساحة الفنية، كما أن تقارب العمل الجماعي بين الفريق المشارك في المسرحية، ساعد كثيرا على نجاح المسرحية، التي تناقش قضايا اجتماعية.



وأضاف هشام إسماعيل، أن الأعمال الجماعية والاجتماعية من أكثر الأشياء التي تؤثر فيه، مضيفا أنه تعلق كثيرًا بفيلم «بين السما والأرض».