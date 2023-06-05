خالد البلشي: الملتقى الصحفي العماني المصري إحياء لجسر التعاون بين أبناء المهنة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الملتقي الصحفي العماني المصري بمثابة تتويج للعمل المشترك بين نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحفيين العمانية، ويأتي في إطار التعاون المشترك على النهوض بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.



وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته في الملتقى الصحفي العماني المصري، الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانيين بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، أن سلطنة عمان كانت عبر التاريخ محطة مهمة وجسرا مهما بين حضارات متعددة وأرض لها إرث حضاري وتاريخي، لافتا إلى أن الصحافة المصرية والعمانية هى الأقدم في الدول العربية.

واوضخ البلشي أن هذا الملتقي بمثابة إحياء لجسر التعاون بين أبناء المهنة في البلدين الشقيقين، لافتا أن نقابة الصحفيين تقدر دور جمعية الصحفيين العمانية في اختيار القاهرة لتكون أول دولة عربية لعقد هذا الملتقى.

وتأتي فعاليات الملتقى الصحفي العُماني المصري، بعد أسبوع من زيارة تاريخية ناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست الحيوية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والآفاق المستقبلية الواعدة لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.



ويشمل الملتقى الصحفي العماني عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني، بمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.



وتسلط الندوة الضوء على النموذج المميز للجوانب التاريخية في العلاقة بين البلدين والعناصر الإبداعية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين سلطنة عُمان ومصر، وما تتسم به علاقاتهما من خصوصية وما تتمتع به من رصيد فريد ومتميز يمتد عبر عصور التاريخ لأكثر من 3500 سنة.

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