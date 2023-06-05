وزير الرياضة السعودي يعلن نقل ملكية الأندية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اليوم الاثنين، نقل ملكية الأندية السعودية، بعد إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد أطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية.

وأوضح بن تركي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة بنسبة 75% بأندية الهلال والنصر والاتحاد والاهلي، فيما تكون النسبة المتبقية 25% للمؤسسة غير الربحية.

وجاءت تصريحات الفيصل خلال مؤتمر صحفي جرى بمحافظة جدة بحضور القيادات الرياضية ورؤساء الأندية .

كما أعلن نقل ملكية أندية القادسية إلى شركة ارامكو، والعلا للهيئة الملكية للعلا، والصقور لشركة نيوم، والدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية .

كما سيتم طرح عدد من الأندية للتخصيص وذلك في الربع الأخير من عام 2023 بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص .