مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا

مصطفي أبو زهرة
مصطفي أبو زهرة

أكد  مصطفي أبو زهرة عضو مجلس الشوري و اتحاد الكرة أن المتحف المصري الكبير هو رسالة وهدية مصر للعالم أجمع مؤكدا أن حفل الافتتاح اليوم سيكون عالميا فى ظل التجهيزات التى أعدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


وقال أبو زهرة فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " : المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع وتجسيدا حقيقيا لعظمة ومكانة وقيمة الحضارة المصرية القديمة التى تبهر العالم أجمع حتي الأن رغم مرور أكثر من 7 الآف سنة .


وأكد أبو زهرة أن افتتاح المتحف لا يُعد مجرد تدشين لمتحف أثري، بل هو رسالة حضارية وثقافية وإنسانية من مصر إلى شعوب العالم كافة، توضح أن أرض الكنانة كانت وما زالت منارة للفن والعلم والثقافة.


وأضاف عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن المتحف المصري الكبير يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه في أبهى صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.


وأوضح أن المتحف بما يحتويه من آلاف القطع الأثرية النادرة، وعلى رأسها مجموعة الملك توت عنخ آمون، سيُحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية، ويجعل من منطقة الأهرامات مركزًا عالميًا يجذب الزائرين من مختلف دول العالم.


وأضاف أن هذا الصرح العملاق لا يخدم السياحة وحدها، بل يسهم أيضًا في تعزيز الانتماء الوطني لدى المصريين، ويغرس في الأجيال الجديدة الفخر بتاريخهم المجيد.


كما أشار أبو زهرة إلى أن نجاح مصر في تنفيذ هذا المشروع الضخم بهذه الدقة والجمال يعكس قدرتها على الإنجاز في مختلف المجالات، سواء في الرياضة أو الثقافة أو السياحة، مشددًا على أن ما يجمع بين هذه المجالات هو الإصرار على تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.


وأبدي أبو زهره سعادته البالغة عن فخره الكبير بكونه شاهدًا على هذا الحدث العالمي الذي يبرهن على أن مصر ليست فقط مهد الحضارات، بل قادرة على صناعة المستقبل أيضًا. 


وقال إن المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدًا على عبقرية المصري القديم، وإبداع المصري المعاصر الذي واصل البناء والتجديد بروح من الحب والانتماء.


واختتم أبو زهرة تصريحاته قائلاً: “إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو صفحة جديدة في كتاب التاريخ الإنساني، كتبها المصريون بحروف من نور، ليقدموا للعالم كله هدية تحمل عبق الماضي وأمل المستقبل.”

