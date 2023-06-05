استجابة لمناشدة عزة مصطفى.. الرئيس يوجه بعلاج طفل يعاني من تجلط الشريان الرئوي|فيديو

استجاب الرئيس السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، لعلاج طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.



ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة.

وقالت: "الرئيس استجاب لعلاج الطفل مصطفى، ووجه بعلاجه وتقدم الرعاية الطبية التي يحتاجها، وعمل اللازم له".



وأوضحت أنه سيتم إجراء التحاليل الطبية ومعرفة ما يعاني منه الطفل، وإجراء اللازم له، حتى يعود ليمارس حياته بصورة طبيعية.



عزة مصطفى ترصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي



عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة طفل مع مرض تجلط الشريان الرئوي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصطفى لديه 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان، ويحتاج تدخل جراحي أو بالعلاج، ووالده عامل باليومية في فرن عيش".



وقالت والدة الطفل: "مصطفى يعاني من مرض تجلط الشريان الرئوي، وحدثت له جلطة قبل ذلك، وتعب جدا بعد ذلك"، مضيفه: "الجلطة كان لها علاج مخصوص والطبيب لم يعطي له هذا العلاج".

وأضافت: "مصطفى بدأت تجيله تشنجات بعد الجلطة، وكان يأخذ علاج التشنجات وعلاج سيولة"، لافته: "مش بيعرف يلعب ولا يجري ولا بيطلع سلم ولا بيروح مدرسة، وأنا نفسي في دكتور يعرف حالته ويعالجه".

وقالت جدة الطفل: "مش عارفين نعالج الطفل مصطفى ومفيش أي تحسن خالص في حالته".