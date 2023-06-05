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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لقطة مؤثرة.. شاهد ماتيو لاهوز يبكي في مباراته الأخيرة بالليجا

صدى البلد

نشر الاعلامي احمد شوبير صورة مؤثرة  للحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوزفي مباراته الأخيرة التي يديرها في الليجا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و ظهر الحكم الإسباني وهو يبكي وعلق شوبير كاتبا : الحكم الدولي الإسباني ماتيو لاهوز يبكي في مباراته الأخيرة التي يديرها في الليجا أثناء تنظيم ممر شرفي من اللاعبين للحكم المخضرم تقديراً لمسيرته الحافلة. 

يذكر ان قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "search فيفا"، استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من إدارة أي مباراة فيما تبقى من منافسات كأس العالم 2022.

 

وأنهى search فيفا مشاركة الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز في كأس العالم 2022، بعد المباراة الجدلية التي أدارها بين هولندا والأرجنتين في ربع نهائي البطولة.

 

كان الحكم الإسباني سجل رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وهولندا بربع نهائي كأس العالم 2022، بإشهاره البطاقة الصفراء 18 مرة.

 

وعاد لاهوز إلى بلاده بعد قراراته المثيرة للجدل وطريقة إدارته للمباراة خصوصا، بعد انتقاد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي التانجو له.

 

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، على أن يصطدم منتخب المغرب بفرنسا يوم الأربعاء في الدور ذاته.

 

 

الإعلامي أحمد شوبير انطونيو لاهوز الحكم الاسباني

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