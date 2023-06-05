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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بطريقة بشعة.. شرطي ينهي حياته تحت عجلات القطار في المغرب |تفاصيل

الشرطة المغربية -
الشرطة المغربية - أرشيفية

قالت الأجهزة الأمنية المغربية بمدينة مراكش، إن موظفا في الشرطة برتبة حارس أمن، انتحر بعدما اعترض مسار قطار للمسافرين.

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، قالت الأجهزة الأمنية بمدينة مراكش إن "باشرت، إجراءات معاينة جثة موظف شرطة، كان في فترة استيداع مرضي طويل الأمد".

وقالت الأجهزة الأمنية، إن "المعاينات والأبحاث الأولية المنجزة أوضحت أن الشرطي وضع حدا لحياته، بعدما اعترض مسار قطار للمسافرين”.

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وأضافت: “كما أظهرت عملية مراجعة سجله الوظيفي أنه كان يستفيد من فترة توقف مرضي طويل الأمد منذ شهر أبريل 2022، بسبب متابعته لعلاج نفسي".

وأوضحت أنه "تم فتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث".

الأجهزة الامنية المغربية المغرب الشرطة

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