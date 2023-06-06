دفنه فوق السطوح.. قرار بشأن قاتل ضحية المرج بسبب التنمر

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة مقتل تلميذ بالغ من العمر 10 أعوام على يد طالب بالغ من العمر 16 عاما بمنطقة المرج، وذلك بسبب قيام الأول بالتنمر عليه، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان المجني عليه.

اعترافات قاتل ضحية المرج

اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بقتل ضحية المرج أمام جهات التحقيق في القاهرة، ودفنه في غرفة تحت الإنشاء أعلى سطح عقار بمنطقة المرج، وذلك أثر قيام المجني عليها بالسخرية والتنمر ضد الجاني كونه متلعثما في الكلام، فقام المتهم بالاعتداء عليه حتى سقط جثة هامدة، ودفنه داخل الغرفة وفر هاربا.

وقال قاتل طفل المرج في اعترافاته أمام جهات التحقيق في القاهرة، «أنا عندي 16 سنة، وقابلت مروان يوم الخميس عشان نروح سوا فرح حد من الجيران، وفعلا روحنا وإحنا راجعين بالليل مروان فضل يتريق عليا ويهزر لأني بتأخر في الكلام ومش بعرف أتكلم كويس، وقولتله متعملش كدة لكن هو أستمر في أفعال الهزار دي».

وتابع المتهم بقتل ضحية المرج في اعترافاته «وبعدين اتخانقت معاه بالكلام لكن هو بردو مسمعش الكلام حاولت أمسك فيه جري على العمارة، وجريت وراه لحد السطح وفوق مسكت فيه وعورته وعورني وفي الأخر ضربته بآلة حادة لحد ما موته في إيدي وحطيته جوه أوضة تحت الإنشاء في العمارة ونزلت جريت ركبت لمدينة بلقاس في الدقهلية إستخبيت هناك».

القبض على قاتل ضحية المرج

واقعة ضحية المرج تلقتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة المرج، من شخص بتغيب حدث يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك عقب خروجه من المنزل يوم الخميس مساء ولم يتهم أحدا أو يشتبه في تغيبه جنائيا، وشكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد ساعات من بلاغ الأب ورد بلاغ جديد للأجهزة الأمنية في القاهرة، تضمن العثور على جثمان حدث يشتبه في أنه المتغيب داخل شقة تحت الإنشاء أعلى سطح عقار محل سكنهم وبها جروحا متفرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ.

تفاصيل مقتل ضحية المرج

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة، العثور على جثمان الضحية المتغيب يرتدي كامل ملابسه وبها جروح وخدوش متفرقة وآثار دماء في الأظافر، وتم نقلها إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وباشرت أجهزة أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

بإجراء التحريات اللازمة وسؤال والدة الحدث ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث، تبين من أقوال والدة الطفل خروجه بمناسبه نجاحه لحضور حفل زفاف أحد الجيران برفقة صديقا له بالغ من العمر 16 عاما من الجيران، إلا أنها فوجئت بعودة المتهم مصابا بجروح وخدوش في الرقبة واليد ثم اختفائه.

وبمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، تبين دخول الحدث مسرعا إلى العقار محل الواقعة وخلفه المتهم، ثم خروج المتهم طالب 16 عاما من المنزل مسرعا واختفائه، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم تحديد مكان هروب المتهم في إحدى المحافظات.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.