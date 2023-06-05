بعيد عن أفريقيا وكأس العالم للأندية .. إعلامى يصدم جمهور الزمالك

قال الإعلامي أمير هشام إن فوز نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري يؤكد أن الفريق ضمن التأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بينما من الصعب التأهل هذا الموسم لدوري الأبطال.

وقال أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج+90 على قناة النهار:" الزمالك فوزه مهم على الاتحاد السكندري من أجل ضمان المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل ، ولكن من الصعب المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف:" الزمالك بسبب عدم الوجود فى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم وعدم الفوز بها سيبعده عن كأس العالم للأندية وحلم التأهل للبطولة حتى عام 2029 .

وتابع:" كلنا نعلم النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025 وكان لابد على الزمالك الفوز باللقب الموسم المقبل حتي يشارك فى المونديال، ولكن أصبح الآن صعب بسبب أن بيراميدز ينقصه فقط مباراتين من أجل التأهل للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.