اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك ورشة عمل بمشاركة جميع الأندية المصرية، بشأن الحصول على التراخيص للموسم المقبل.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك ورشة عمل للأندية المصرية بحضور ممثلين من الكاف بشأن تراخيص الأندية، هناك بعض التعديلات في اللائحة، أهمها وجود نظام الكتروني لتقديم ملفات التراخيص بنفس نظام الانتقالات الدولية مع الفيفا".

وأوضح: "التراخيص أصبحت ضرورة للغاية، ليست فقط من أجل المشاركات الإفريقية، بل من أجل التواجد أيضًا في بطولة الدوري المصري الممتاز كمرحلة أولى، ثم دوري المحترفين للقسم الثاني، ولكن هناك عدة معايير للحصول على تراخيص".

وأضاف: "كل نادٍ يقدم ميزانيته الخاصة، على مسئولية النادي، وهناك مسئول مالي من اتحاد الكرة سيطلع على الميزانيات، ولو ظهر على مدار الموسم مخالفة أحد المعايير؛ من حق لجنة التراخيص سحب الرخصة من النادي، هناك عدة معايير منها (المالي، الرياضي، الإداري، البنية التحتية)".

وواصل: "لن يكون هناك أي نادٍ مديون إلى اتحاد الكرة ويحصل على الرخصة، وأي نادٍ سوف يشارك في الدوري الممتاز؛ عليه تصفية ديونه أو الجدولة، وأي ناد مديون لناد آخر؛ عليه تقديم أوراق، تفيد إما بدفع المديونية أو تأجيلها أو جدولتها".

وختم حديثه قائلا: "نريد وضع ضوابط للأندية في الموسم المقبل، وأن نعيد ضبط الأمور في المواسم المقبلة من الناحية المالية، ولذلك خاطبنا جميع الأندية بضرورة التواجد في ورشة العمل، وأي نادٍ لن يحصل على الرخصة فلن يستطيع المشاركة في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل وفقًا للائحة".