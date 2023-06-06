تفاصيل العرض المسرحي المدسوس في تجربة فضاء مغاير بالوادي الجديد.. شاهد

شهدت مدينه بلاط الإسلامية القديمة بالوادي الجديد العرض المسرحى المدسوس لفرقة بيت ثقافة بلاط المسرحية وسط حشد جماهيرى كبير .

حضر العرض المسرحي الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينه بلاط والساده نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحليه ورؤساء الجمعيات الأهلية ومديري الإدارات والقيادات الشعبيه والتنفيذية ببلاط وبحضور كلا من محمد منصور رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية البرابخ و ناصر عبد الحافظ مدير بيت ثقافة بلاط.

جاء ذلك ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ،وانتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعى والذى يقدمه إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذ ضياء مكاوى من خلال بيت ثقافه بلاط فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة الأستاذة ابتسام عبد المريد .العرض المسرحى ( المدسوس) تأليف/ يس الضوى إخراج/ محسن سعيد سينوغرافيا/فتحى مرزوق استعراضات/ هند سيد فلكلور شعبى غناء/ خضر جامع هندسه صوتيه ومخرج منفذ/ مصطفى رجب مخرج مساعد/ فاطمه يونس

العرض بطولة حسنى أبو عمره _ ماجد عبدالوهاب - إسراء نوبى - ممدوح دياب - طلعت درغام -مهند بحيرى - رحمه ممدوح - ولاء كامل - احمد هانى - أيمن عبدالسلام.

وأكد ناصر عبد الحافظ مدير بيت ثقافة بلاط أن أحداث العرض تدور فى بلاد الشام واليمن ومحاوله التبع الحسان اليمانى وفرض نفوذه وسطوته على باقى العربان عن طريق سفك دماهم واغتصاب اراضيهم حتى يصل به الأمر الى قتل ربيعه كبير بنى قيس وتغلب مما ادى الى اتفاق بنى قيس على عمل مكيده لردع التبع واخد الثأر عن طريق تقديم الجليله جميله جميلات العربان كعروس له وفى صناديق عرسها يضعو داخلها الأمير كليب بن ربيعه كأحد المهرجين التابعين للعروس الذى يظهر فى الوقت المناسب ويقتل التبع ويثار للعربان.

العرض يدور فى إطار الفرجه الشعبيه عن طريق التشخيص والفرجه الشعبيه ومسرح العرائس.

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