شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس يوم البيئة العالمي والذي يحتفل به العالم كله في يوم 5 يونيو، عرض فنان هندي تمثالًا ليس له مثيل من الزجاجات البلاستيكية.

حددت الأمم المتحدة "التغلب على التلوث البلاستيكي" كموضوع ليوم البيئة العالمي هذا العام، بهدف زيادة الوعي حول المشكلة الملحة للنفايات البلاستيكية.

كجزء من المبادرة العالمية، قام فنان الرمل الشهير سودارسان باتنايك بصنع تمثال سلحفاة مذهل باستخدام 2320 زجاجة بلاستيكية على شاطئ بوري في أوديشا.

لا يعرض هذا العمل الفني الرائع موهبة باتنايك الفنية فحسب، بل يقدم أيضًا رسالة مقنعة حول مكافحة التلوث البلاستيكي.

مستوحى من موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام: "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث يقف تمثال سودارسان باتنايك كرمز مؤثر.

يمثل هذا العمل الفني، الذي يصور سلحفاة عملاقة مهيبة، تذكيرًا قويًا للأفراد باحتضان تغييرات بسيطة لكنها مؤثرة في حياتهم اليومية، مما يقلل من استهلاك البلاستيك ويعزز بيئة أنظف وأكثر صحة.

