عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

شاهد.. سلحفاة ضخمة
شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس يوم البيئة العالمي والذي يحتفل به العالم كله في يوم 5 يونيو، عرض فنان هندي تمثالًا ليس له مثيل من الزجاجات البلاستيكية.

حددت الأمم المتحدة "التغلب على التلوث البلاستيكي" كموضوع ليوم البيئة العالمي هذا العام، بهدف زيادة الوعي حول المشكلة الملحة للنفايات البلاستيكية.

كجزء من المبادرة العالمية، قام فنان الرمل الشهير سودارسان باتنايك بصنع تمثال سلحفاة مذهل باستخدام 2320 زجاجة بلاستيكية على شاطئ بوري في أوديشا.

لا يعرض هذا العمل الفني الرائع موهبة باتنايك الفنية فحسب، بل يقدم أيضًا رسالة مقنعة حول مكافحة التلوث البلاستيكي.

مستوحى من موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام: "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث يقف تمثال سودارسان باتنايك كرمز مؤثر.

يمثل هذا العمل الفني، الذي يصور سلحفاة عملاقة مهيبة، تذكيرًا قويًا للأفراد باحتضان تغييرات بسيطة لكنها مؤثرة في حياتهم اليومية، مما يقلل من استهلاك البلاستيك ويعزز بيئة أنظف وأكثر صحة.
 

يوم البيئة العالمي زجاجات بلاستيكية التوعية بالبلاستيك تمثال سلحفاة سلحفاة هندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

اكتشاف مياه على كوكب جديد في الفضاء.. فهل يمكن العيش فيه؟

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

غير آدمية.. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

ترشيحاتنا

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ