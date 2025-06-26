عاصفة رعدية تهدد مواجهة الهلال وباتشوكا في مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الخميس، عن احتمالية تأجيل مباراة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، التي كان من المقرر إقامتها فجر غد الجمعة (بتوقيت جرينتش)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن المباراة تواجه خطر التأجيل لمدة 24 ساعة، بسبب توقعات بحدوث عواصف رعدية قوية في مدينة إقامة اللقاء، ما قد يُصعّب إقامة المباراة في ظروف مناخية آمنة للّاعبين والجماهير.

وكانت البطولة قد شهدت سابقًا تأثر عدد من مبارياتها بالأحوال الجوية، أبرزها مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي، التي تم إيقافها مؤقتًا بسبب الطقس السيئ، قبل أن تُستأنف لاحقًا بعد تحسُّن الأحوال الجوية.

على صعيد المنافسة، يدخل الهلال المواجهة بعد تعادلين مثيرين:

أمام ريال مدريد (1-1)

وأمام ريد بول سالزبورج (0-0)

ليحصد نقطتين، يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة الثامنة، خلف ريال مدريد وسالزبورج، ولكل منهما 4 نقاط. أما فريق باتشوكا المكسيكي، فقد ودّع البطولة رسميًا بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

القرار النهائي بشأن إقامة اللقاء في موعده أو تأجيله سيعتمد على تقييم الجهات المنظمة بالتعاون مع سلطات الأرصاد الجوية، حيث تُوضع سلامة اللاعبين والجمهور في المقام الأول.