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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تتوج بالبطولة العربية للتنس للناشئين تحت 12 عامًا

بطولة التنس
بطولة التنس
حمزة شعيب

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا، والتي أقيمت في الفترة من 22 حتى 26 يونيو الجاري، على ملاعب نادي جراند بلازا بالقاهرة، وسط مشاركة مميزة من سبع دول عربية، وتحت إشراف الاتحاد العربي للتنس.

وتمكنت البعثة المصرية من حصد لقب البطولة بعد سيطرة واضحة على منصات التتويج في منافسات الذكور والإناث، حيث جاءت نتائج فئة الناشئين في الترتيب العام كالتالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر "أ"

المركز الثاني والميدالية الفضية: فريق مصر "ب"

المركز الثالث: تونس

المركز الرابع: السعودية

المركز الخامس: لبنان

المركز السادس: الجزائر

المركز السابع: البحرين

المركز الثامن: العراق

أما في منافسات الناشئات، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر "أ"

المركز الثاني والميدالية الفضية: تونس

المركز الثالث والميدالية البرونزية: فريق مصر "ب"

المركز الرابع: الجزائر

المركز الخامس: لبنان

تنظيم متميز وحضور رسمي في الختام

أقيم حفل ختام البطولة في تمام السابعة مساءً، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحادين العربي والمصري للتنس، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة. 

وتم خلاله توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تقديم الميداليات التذكارية لجميع المشاركين، دعمًا للفئات العمرية الصغيرة وتشجيعًا لمواصلة التطور.

كما شهد الحفل تبادلًا للدروع التذكارية، حيث قدّم الكابتن أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري، درع الاتحاد المصري لكل من المهندس علي المطيري، الأمين العام للاتحاد العربي، والدكتور عوض العقيلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس.

وأعرب المهندس علي المطيري عن تقديره الكبير لحُسن تنظيم البطولة، مشيدًا بالجهود التي بُذلت لتجاوز التحديات اللوجستية، خاصة في ظل إغلاق المجال الجوي في بعض الدول العربية المشاركة، مؤكدًا أن الاتحاد العربي يضع تطوير هذه الفئة العمرية ضمن أولوياته الاستراتيجية.

 

واختتم المهندس وليد سامي، سكرتير عام الاتحادين العربي والمصري، فعاليات الحفل بكلمة أشاد فيها بالمستوى الفني المرتفع للبطولة، ووجّه الشكر للمنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسة قوية عكست تطور التنس العربي في المراحل السنية المبكرة.

بطولة التنس للناشئين التنس منافسات البطولة العربية للتنس

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