رامي ربيعة يقود دفاع العين أمام الوداد في ختام مشوار الفريق بمونديال الأندية

أعلن المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، أمام الوداد المغربي.

وتُقام المباراة على ملعب "أودي فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وشهد التشكيل الأساسي للعين ظهور المدافع المصري رامي ربيعة، الذي يشارك لأول مرة منذ انضمامه للفريق بعد نهاية مشواره مع الأهلي المصري، في خطوة جديدة بمسيرته الاحترافية.

يدخل الفريق الإماراتي المباراة وهو في المركز الأخير بالمجموعة بدون أي نقاط، بعد هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الأولى والثانية، أمام يوفنتوس (5-0) ومانشستر سيتي (6-0) على التوالي.



في المقابل، لا يختلف وضع الوداد كثيرًا، إذ تلقى بدوره خسارتين أبعدتاه عن سباق التأهل، ليصبح اللقاء فرصة لحفظ ماء الوجه للطرفين.

تشكيل العين الرسمي أمام الوداد

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: أديس ياسيتش – رامي ربيعة – يحيى بن خالق

خط الوسط: فاكوندو زابالا – عبد الكريم تراوري – بارك يونج – ماتياس بلاسيوس

خط الهجوم: كاكو – سفيان رحيمي – كودجو لابا