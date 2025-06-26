الوداد يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة العين في ختام مشواره بمونديال الأندية

كشف محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن التشكيل الأساسي لفريقه في المواجهة التي تجمعه بنادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة العين

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أيوب بوشيتة – جمال حركاس – جيليريمي فيريرا – محمد مفيد

خط الوسط: ثيمبينكوسي لورش – المهدي المبارك – أسامة زمراوي

خط الهجوم: كاسيوس مايلولا – عمر السومة – نور الدين أمرابط

ويستضيف ملعب "أودي فيلد" بمدينة فيلادلفيا هذه المواجهة، التي تأتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

يخوض الفريقان هذه المباراة بعد فقدان الأمل في التأهل، حيث تعرض الوداد لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين، الأولى أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، والثانية أمام يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، لم يكن حال العين أفضل، إذ تلقى خسارة ثقيلة أمام يوفنتوس بنتيجة 5-0، قبل أن يسقط مجددًا أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.