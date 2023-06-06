أوسوريو: لم أمنح لاعبي الزمالك تعليمات بين الشوطين بسبب الصلاة

أبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فوز مهم على حساب منافس صعب.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الاتحاد (2-1) مساء أمس، الاثنين، في ختام الجولة 30 بالدوري المصري.

وقال أوسوريو، في تصريحات للصحفيين: "لم أملك الوقت الكافي لإعطاء تعليمات للاعبين بين شوطي اللقاء، بسبب انشغالهم بأداء الصلاة، لكن على كل حال الفريق لعب بشكل رائع في الشوط الثاني".

ورفع الزمالك بقيادة أوسوريو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز الثامن.

ومنح أوسوريو لاعبي الزمالك راحة لمدة 4 أيام، على أن يتدرب الفريق يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة فاركو، في ثمن نهائي كأس مصر.