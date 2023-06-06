جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في المسابقة "القمية للبحوث الاجتماعية"

حصد الطالب علي محمد أحمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة سوهاج المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، وذلك في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، والتي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023، تحت عنوان "الإدمان بأنواعه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع المصري".

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن المسابقة تأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والثقافية، والتى تساهم بدورها في إثقال روح الإبداع والتنافسية لدى الطلاب وتسهم في دمج الطلاب بقضايا مجتمعاتهم.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الجامعة أن الجامعة تشجع وتدعم أبناءها الطلاب بقوة للمشاركة المتميزة في مثل هذه الفاعليات.

وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لتفعيل دور الأنشطة الطلابية التي تساهم في خدمة مجتمعهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم واكسابهم الخبرات والمعارف العلمية والثقافية واستغلال طاقاتهم.

وأضاف كلاً من صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة ١٤٤ بحث بواقع ٧٠ بحث للطلاب و٧٤ بحث للطالبات.