«الشيوخ» يطالب الحكومة بإطلاق استراتيجية واضحة للإعلام

ذكر تقرير مجلس الشيوخ حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، أن الخطة أغفلت الخطة دور الإعلام، مشددًا على أنه يجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما له من دور في بناء الوعى لدى المواطن بما تشهده الدولة من إنجازات وما حققته من نجاحات.

وفي مجال الثقافة، أوصى التقرير بزيادة وتيرة المسرح المتنقل في القرى والمحافظات النائية، بالإضافة لرقمنة المكتبات التى يتم تدشينها في القرى المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة.

كما شدد على ضرورة تفعيل بيوت وقصور الثقافة في المحافظات الحدودية والصعيد وخصوصا شمال سيناء وإدراجها ضمن خطة تنمية سيناء. تنويع الانشطة الثقافية في بيوت وقصور الثقافة. في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عن «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024»، وما ورد به من توصيات. وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه قبل 30 يونيو المقبل.

وتضمن مشروع القانون زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1٪



وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.