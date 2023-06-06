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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيينات جديدة بجامعة بنها .. تعرف عليها

الدكتور جمال سوسه
الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكيل ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة ، وشملت القرارات قيام الدكتور أشرف يحيي حسن الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها ، بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 
كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسين حنفي إبراهيم  الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق ، رئيسا لمجلس قسم القانون الدولي العام بالكلية ، وتعيين الدكتورة منال محمد سيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد عبدالكريم نبهان الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بالكلية.

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