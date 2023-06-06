تعيينات جديدة بجامعة بنها .. تعرف عليها

أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكيل ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة ، وشملت القرارات قيام الدكتور أشرف يحيي حسن الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها ، بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسين حنفي إبراهيم الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق ، رئيسا لمجلس قسم القانون الدولي العام بالكلية ، وتعيين الدكتورة منال محمد سيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد عبدالكريم نبهان الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بالكلية.